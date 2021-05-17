شكرا لقرائتكم خبر عن قرار حاسم من موسيماني بشأن «معلول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب إفريقى، بيتسو موسيمانى، على تأجيل الدفع بالمحترف التونسى على معلول خلال مواجهة الإياب أمام صن داونز الجنوب إفريقى.

ويرفض الجنوب إفريقى، بيتسو موسيمانى، المجازفة بالدفع بالتونسي الدولي على معلول في مباراة الإياب أمام صن داونز الجنوب إفريقي على الرغم من تعافيه من الإصابة التي لحقت به منذ مباراة بايرن ميونخ الألماني في مونديال الأندية في قطر.

ويسعى موسيماني إلى تجهيز التونسي الدولي على معلول لمباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان يوم 28 مايو الجاري في العاصمة القطرية الدوحة.