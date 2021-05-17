شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم موقفه النهائى من صفقة سيرينو عقب السوبر الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بناء على طلب بيتسو موسيمانى فتح النادى الأهلى ملف التعاقد مع الأوروجواني، جاستن سيرينو، لاعب صن داونز الجنوب إفريقي لضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة ودخل المغربي سفيان رحيمي، لاعب الرجاء المغربي، فى الصورة لانتقاله للقلعة الحمراء خوفا من فشل ضم سيرينو وذلك بسبب الصعوبات التى تواجه النادى لإتمام صفقة الأوروجوانى بعد تمسك النادى الجنوب إفريقي بالحصول على 5 ملايين دولار للموافقة على الرحيل للأهلي، بينما تنتظر الإدارة رد النادى المغربى بخصوص الشروط المالية لإتمام صفقة رحيمى للبدء فى مرحلة المفاوضات.

وينتظر أن يجتمع موسيمانى مع لجنة التعاقدات عقب العودة من قطر وخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المقررة يوم 28 مايو الجارى وذلك لمناقشة ملف الصفقات ومعرفة آخر التطورات الخاصة بصفقة سيرينو، وكذلك حسم ملف المستبعدين والمقرر تسويقهم نهاية الموسم الجارى لحاجة الفريق الى دماء جديدة فى الموسم الجديد للمنافسة على البطولات التى يشارك فيها الأهلى وحل أزمة النقص فى بعض المراكز التى تأثرت مؤخرا بسبب كثرة الإصابات التى حرمت الأهلى من الاستعانة بمعظم نجومه بسبب طول فترات العلاج التى خضع لها المصابون.