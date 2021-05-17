شكرا لقرائتكم خبر عن خطة دفاعية من موسيماني أمام صن داونز فى الإياب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، تأمين وسط ملعب فريقه في مباراة العودة أمام صن داونز الجنوب إفريقي في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويدرس المدير الفني للفريق الأحمر الدفع بأكرم توفيق بجانب الثنائى أليو ديانج وعمرو السولية فى وسط الملعب أمام صن داونز في مباراة الإياب المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في دوري أبطال إفريقيا.

ويحاول الجهاز الفنى لنادى الأهلى فرض أكبر قدر من السيطرة على الكرة وإفساد هجمات المنافس، لحسم التأهل للدور نصف النهائى.

وكان الأهلي قد فاز على صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب سجلهما طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.