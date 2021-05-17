شكرا لقرائتكم خبر عن شتيجن يغيب عن منتخب ألمانيا في يورو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح في حكم المؤكد غياب الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن عن منتخب بلاده في بطولة يورو 2020 الشهر المقبل بسبب الإصابة.

وأعلن نادي برشلونة في بيان «سيخضع تير شتيجن يوم الخميس لتدخل جراحي في الركبة اليمنى بمدينة مالمو السويدية، تحت إشراف الدكتور هكان ألفريدسون وأطباء نادي برشلونة».

وكتب شتيجن على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»: «أشعر بخيبة أمل بسبب الهزيمة أمام سلتا فيجو وأننا الآن لم يعد بإمكاننا الفوز بالدوري الإسباني، بعد بداية معقدة للموسم، أظهرنا شخصية جيدة في 19 مباراة بدون هزيمة، لكننا لم نكن قادرين على الحفاظ على هذا المستوى».

وتابع: قررت مع الفريق الطبي لبرشلونة أن أخضع لتدخل جراحي في ركبتي أنا حزين لأنني سأغيب عن صفوف منتخب ألمانيا في بطولة يورو 2020 هذا الصيف».