شكرا لقرائتكم خبر عن بوتمان: أكذب إن قلت لست سعيداً باهتمام الكبار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال سفن بوتمان (21 عاماً) مدافع نادي ليل الفرنسي إنه سيكون كاذباً لو قال أنه ليس سعيداً باهتمام الأندية الكبيرة بخدماته وأضاف: «أشعر بالإطراء كثيراً لكن مجيء العروض في يناير لم يكن مناسباً من حيث التوقيت، كنت لعبت 6 أشهر فقط في ليل».

وربط تقرير بين نجم أياكس الهولندي السابق ومانشستر يونايتد ليكون شريكاً مع الكابتن هاري ماجواير في الدفاع إذ أن الفضل في صعود ليل هذا الموسم ومنافسته على لقب فرنسا يعود غالباً لصلابة الدفاع بقيادة بوتمان.

وأضاف اللاعب: «الدوري الإنجليزي واحد من البطولات التي أحلم باللعب فيها وأيضاً الـ»سيري اي«والليجا والبوندسليجا، لكن البريمييرليج فيه شيء مميز وأعتقد أن إيقاعه هو الأنسب لي، أحب المشجعين الإنجليز وتفاعلهم في المدرجات».