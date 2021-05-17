برج خليفة يسعد رينجرز

أدخل برج خليفة، أطول مبنى في العالم، في مدينة دبي السعادة على قلوب مشجعي نادي رينجرز بطل الدوري الإسكتلندي لكرة القدم بعدما عرض شعار النادي وكلمة «شامبيونز» (أبطال) لفريق المدرب ستيفن جيرارد أيقونة ليفربول الذي أنهى الموسم بدون هزيمة على الإطلاق.

واحتفل مشجعو رينجرز في الإمارات بعرض شعار النادي على برج خليفة بعد 24 ساعة من احتفالات المشجعين في شوارع إسكتلندا باللقب الـ 55 في تاريخه وعلق أحد المشجعين: «برج خليفة يضاء لأول مرة بألوان رينجرز، هذا مثال آخر لما نستطيع فعله لو اتحدنا».

وتفاعل مشجعو رينجرز في إسكتلندا مع المبادرة، وكتب أحدهم: «روعة، شكراً للمخلصين في دبي»، وكتب آخر: «أعظم مشهد شاهدته في حياتي».

وفاز جيمس تافيرنيير مهاجم رينجرز بجائزة أفضل لاعب في الدوري فيما حصد دافيد تيرنبول نجم سلتيك جائزة أفضل شاب وفاز جيرارد بجائزة أفضل مدرب للعام.