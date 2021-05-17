كيف حاكمت صحف جنوب إفريقيا صن داونز بعد موقعة الهزيمة من الأهلي؟

الشارقة - اميمة ياسر - شنت صحف جنوب أفريقيا، هجوماً حاداً على فريق صن داونز أمام الأهلي، الذي يقوده المدرب السابق للفريق بيتسو موسيمانى بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس السبت، باستاد الأهلي والسلام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسجل ثنائية الأهلى في شباك صن داونز كل من طاهر محمد طاهر وصلاح محسن في الدقيقتين 23 و 89 من زمن اللقاء، قبل موقعة الإياب فى جنوب أفريقيا المقرر لها السبت المقبل على ملعب "لوكاس موريبي".

وجاءت تعليقات الصحافة الجنوب أفريقية على فوز الأهلى على صن داونز على النحو التالى كما نشرها موقع "صوت الأمة":

صن داونز يسقط أمام أهلى بيتسو



وقالت صحيفة " timeslive": موسيماني يتفوق على صن داونز فى ربع النهائي بالقاهرة.

وقال موقع "سبورت 24": ميزة لموسيمانى.. الأهلى يتفوق على صن داونز فى دورى أبطال أفريقيا بالقاهرة.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى صن داونز على موقع تويتر تعليقا تحت عنوان: "من الصعب خوض مباراة صعبة باستاد السلام سوف يشق الأولاد طريقهم إلى المنزل ويتطلعون إلى التعافى".

صفحة صن دوانز



ويسافر فريق الأهلي إلى جنوب أفريقيا اليوم الاثنين، بعد حصوله على راحة سلبية أمس الأحد، عقب الفوز على صن داونز بهدفين نظيفين في موقعة الذهاب بدور الثمانية الأفريقي، حيث تسافر بعثة الأهلي على متن طائرة خاصة كما هو المعتاد مع كل رحلة سفر للفريق الأحمر في أدغال أفريقيا.

ووضع الأهلي قدما في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق فوزا مهما على صن داونز بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت، باستاد الأهلي فى السلام بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا..سجل ثنائية الأهلي طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، ويلتقي الأهلي مع صن داونز في مباراة الإياب بجنوب أفريقيا السبت المقبل.

ويكفي الأهلي الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف في مباراة الإياب لحسم التأهل رسميا، بينما أصبح صن داونز بحاجة إلى الفوز بفارق أكثر من هدفين دون استقبال أهداف لقلب الطاولة وخطف بطاقة الصعود.

ومن المنتظر فى حالة تأهل الأهلى للدور النصف النهائى فأنه سوف يواجه الفائز من مواجهة شباب بلوزداد الجزائرى والترجى التونسى فى الوقت الذى نجح بطل الجزائر التفوق فى مباراة الذهاب بنتيجة 2 / 0.