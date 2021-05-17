شكرا لقرائتكم خبر عن مغربي جديد على رادار نادى الزمالك فى الانتقالات الصيفية.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشح أحد وكلاء اللاعبين المغاربة النجم المغربى سفيان رحيمى لاعب الرجاء المغربي، للانتقال لنادى الزمالك خلال الميركاتو الصيفى المقبل، فى ظل تألقه الملفت مع فريقه خلال الآونة الأخيرة.

ويجمع مسئولو الزمالك فى الوقت الحالى قائمة كبيرة من المهاجمين الأفارقة لعرضها على الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني، لاختيار الأفضل منها للتفاوض معه.

وسبق وتلقى الزمالك ترشيحات للتعاقد مع أكثر من مهاجم أفريقى، على رأسهم النيجيرى ستانلى لاعب الفريق السابق والقادسية السعودى الحالي، بخلاف ترشيح الإيفوارى رزاق سيسية المعار لصفوف الاتحاد السكندرى للعودة من جديد.

وشارك سفيان رحيمى البالغ من العمر 24 عاما مع الرجاء المغربى فى 27 مباراة خلال الموسم الحالي، بواقع 2214 دقيقة، وأحرز 10 أهداف منها 7 فى الدورى و 3 بالكونفدرالية.

وسبق وأكد تقارير صحفية مغربية اهتمام النادى الأهلي، بالتعاقد مع سفيان رحيمي، لكن كشف مصدر بالقلعة الحمراء أن لاعب الرجاء خارج حسابات الأهلى فى الانتقالات الصيفية المقبلة، ولا يوجد تفكير فى التعاقد مع اللاعب من الأساس، مشيراً إلى أن ما تناولته بعض التقارير الصحفية المغربية مجرد اجتهادات صحفية لا أساس لها من الصحة.

وشدد المصدر على أن الأهلى لم يناقش فكرة ضم جناج الرجاء المغربى فى الوقت الحالي، ولا يزال أمامه متسع من الوقت للتفكير فى الصفقات التى يحتاجها، خاصة اللاعبين الأجانب فى ظل اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب بصفوف الأهلي.