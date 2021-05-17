شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. "الاستئناف" تقبل تظلم ربيع ياسين وتخفض عقوبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصرى لكرة القدم، فى اجتماعها اليوم، قبول التظلم المقدم من ربيع ياسين المدير الفنى لفريق بتروجيت والمدرب السابق لمنتخب الشباب، مع الاكتفاء بإيقافه لمدة شهر اعتبارا من صدور قرار لجنة الانضباط والاكتفاء بغرامة 50 ألف جنيه.

وهو ما انفرد به الخليج 365 بخبر حول استقرار لجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجي على تخفيض عقوبة لجنة الانضباط على ربيع ياسين المدير الفنى السابق لمنتخب الشباب ومدرب فريق بتروجت بالقسم الثانى حاليا.

كما قررت اللجنة قبول التظلم المقدم من اللاعب عبد الرحمن عشرى والاكتفاء بتغريمه 20 ألف جنيه، وقبول الالتماس المقدم من اللاعب أحمد تمساح لاعب نادي الشرقية للدخان والاكتفاء بإيقافه خمس مباريات.

عقد اجتماع اللجنة اليوم برئاسة المستشار عادل الشوربجي وبحضور المستشار ابراهيم عبد الخالق نائب رئيس اللجنة والمستشار محمد أباظة عضو اللجنة.

وكانت لجنة الاستئناف قد اتخذت قرارا في وقت سابق، بإيقاف ربيع ياسين لمدة 6 أشهر على خلفية التحقيقات التي جرت بشأن مشاركة المنتخب في بطولة أفريقيا المؤهلة للنهائيات الأفريقية والتي أقيمت في دولة تونس.