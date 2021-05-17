شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يتغلب على رمضان صبحى فى القيمة السوقية بـ2.5 مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر التحديث الأخير للقيمة التسويقية، وفقاً لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، تفوقاً ملحوظاً لمصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي ومنتخب مصر، على زميله رمضان صبحي صانع ألعاب بيراميد ز والفراعنة بمقدار 2.5 مليون يورو لصالح مصطفى محمد.

وشهدت القيمة التسويقية لرمضان صبحي صانع ألعاب بيراميدز تراجعاً ملحوظاً منذ عودته إلى الدوري المصري، إلا أنها وصلت لأقل مستوى منذ رحيله عن الدوري الإنجليزي، عقب انضمامه إلى بيراميدز فى بداية الموسم الجاري.

واستقرت القيمة التسويقية لرمضان صبحي عند 3 ملايين يورو، منذ رحيله عن النادى الأهلي فى بداية الموسم الجاري، حيث كانت قيمته خلال وجوده بالأهلي تصل إلى 3 ملايين و200 ألف يورو.

وتقدم مصطفى محمد فى قيمته التسويقية بعد أدائه المميز مع جالاتا سراى ليسجل 5 ملايين ونصف يورو، لترتفع قيمته بمقدار 3 ملايين يورو عن آخر قيمة وصل إليها خلال وجوده بالزمالك حتى يناير الماضى، حيث كانت قيمته تقدر بـ 2 مليون و500 ألف يورو.

يذكر أن أغلى قيمة تسويقية وصل إليها رمضان صبحي كانت تقدر بـ 7 ملايين يورو، وذلك خلال وجوده فى ستوك سيتي الانجليزي، أو حتى بعد انتقاله إلى هدرسفيلد، لكن عودته إلى الدوري المصري أثرت على قيمته، وكذلك رحيله عن الأهلي.

وخلال الموسم الجاري شارك رمضان صبحي في 27 مباراة مع بيراميدز في مختلف البطولات، حيث سجل رمضان 10 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.

بينما شارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي في 17 مباراة سجل خلالهم 9 أهداف.