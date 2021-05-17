شكرا لقرائتكم خبر عن سيكازوى حكم الأهلى وصن داونز.. مدرس تخصص أزمات فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى لمواجهة قوية وحاسمة أمام صن داونز الجنوب أفريقى فى الثالثة عصر السبت المقبل، فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد أحرزهما طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 23 وصلاح محسن فى الدقيقة 89.

وتم إسناد إدارة المباراة تحكيميا إلى الزامبى جانى سيكازوى، والذى سبق له إدارة عدة مباريات للفرق المصرية سواء الأندية أو المنتخب.

سيكازوى من مواليد 1979 ويبلغ من العمر 42 عاما، يعمل مدرسا، وانضم للقائمة الدولية عام 2010، أسند إليه إدارة مباراتين فى نهائيات كأس العالم 2018 ووصل رصيده من المباريات فى نهائيات كأس أمم أفريقيا إلى 10 لقاءات.





نتائجه مع الفرق المصرية

سبق للزامبى إدارة عدة مباريات للفرق المصرية سواء الأهلى أو الزمالك بالإضافة إلى المنتخب، ووصلت مبارياته مع الفراعنة إلى 5 مواجهات، حقق الفوز فى اثنان وخسر مثلها وتعادل فى واحدة، وكانت أول مباراة أدارها للفرق المصرية، مباراة منتخب مصر تحت 20 سنة ضد مالى فى كأس أمم أفريقيا 2011، والتى انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد، وادار مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا باللقاء الذى انتهى بالتعادل.





نتائج الأهلى مع سيكازوى

أدار للأهلى 5 مباريات فى بطولات أفريقيا للأندية أمام القطن الكاميرونى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا 2013، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1-1 .. و أدار مباراة الأهلى والقطن الكاميرونى فى نصف نهائى كأس الكونفدرالية 2014، وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2-1، كما أدار مباراة الأهلى ضد نادى الجيش الوطنى الرواندى فى الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا موسم 2015، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة، إضافة الى الاهلى و الوداد لمغربى بذهاب نصف نهائى النسخة الماضية و التى انتهت 2\0 للاحمر .

ومباراة الأهلى والمريخ السودانى بأولى جولات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا وانتهت بفوز الأحمر بثلاثية.





نتائج الزمالك مع سيكازوى

أدار الحكم الزامبى للزمالك 5 مباريات، امام المغرب الفاسى 2012 بدورى أبطال أفريقيا وانتهت 2/0 للابيض، أمام سان جورج الأثيوبى 2013 تم التعادل بهدفين لكل فريق.

وادار مواجهة الزمالك والنجم الساحلى 2019 بنصف نهائى الكونفدرالية وفاز الزمالك بهدف، وفى ذهاب النهائى تولى إدارة لقاء الأبيض مع نهضة بركان المغربى وفاز فيها الاخير على الزمالك، وكانت اخر مباراة يديرها للزمالك امام الترجى التونسى وانتهت بفوز الأبيض بثلاثية مقابل هدف





أزماته التحكيمية

واجهته اتهامات مختلفة فى مباراة الترجى التونسى و أول أغسطس الأنجولى بإياب نصف نهائى دورى الأبطال عام 2018 .

ألغى هدفا للفريق الأنجولى وسجل بطل تونس هدفا، وصعد للمباراة النهائية وتقدم أول أغسطس الأنجولى بشكوى للكاف والفيفا ضد الحكم .

تم إيقافه من لجنة الانضباط 4 أشهر ومنعه من مزاولة أى نشاط رياضى وقتها بسبب تحيزه لبطل تونس .





كما خضع لجلسة استماع فى مواجهة اتهامات بالفساد.

عقب جلسة الاستماع تم تبرئة الحكم مع الاكتفاء بمدة الإيقاف لمدة 4 أشهر حيث عاد لإدارة المباريات فى مارس 2019 .

كما تم استبعاده من حكام النخبة حيث أعلن فى أغسطس الماضى عن أسماء 6 حكام مرشحين للتواجد فى كأس العالم المقبل قطر 2022، وهم المصرى امين عمر، والمغربى رضوان جيد، والجزائرى مصطفى غربال، والأثيوبى باملاك تسيما، والسنغالى ماجيت نداى، والكونغولى نجامبو ندالا.