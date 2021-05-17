شكرا لقرائتكم خبر عن متى يعود عبد الله جمعة لمباريات الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب عبد الله جمعة، لاعب فريق الزمالك، عن مباريات فريقه طوال الفترة الماضية، وكان آخرها أمام إنبي، مساء الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدورى الممتاز، والتى حسمها الأبيض بنتيجة 3-1.

ويعانى عبد الله جمعة من الإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة، وغاب عن مباريات الزمالك الأخيرة بسبب الإصابة ويؤدى حالياً برنامجاً تأهيلياً لحين التعافى بنسبة 100% حيث يؤدى بعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق فى صالة الجيمانزيوم.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا، الثلاثاء، استعداداً للقاء طلائع الجيش الخميس المقبل ضمن الأسبوع الـ 23 لمسابقة الدورى بإستاد القاهرة.

ومن المقرر أن ينتهى البرنامج التأهيلى المخصص لعبد الله جمعة الخميس المقبل، ليصبح جاهزاً للمشاركة فى المباريات بدءاً من الجمعة بشكل طبيعي.

وحال سير الأمور كما محدد لها سيكون عبد الله جمعة جاهزاً للعودة لمباريات الزمالك بشكل طبيعى بدءاً من لقاء المصرى المقرر له يوم 24 مايو الجارى بالأسبوع الـ 24 للدوري، حيث سيكون أنهى برنامجه العلاجى والتأهيلى ولكن ستحدد حالة اللاعب نفسه جاهزيته من عدمها.

ووجه الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، تحذيراً لمحمد عبد الشافى الظهير الأيسر للفريق، قبل مباراة طلائع الجيش، وطلب كارتيرون من عبد الشافى تجنب الحصول على أى بطاقات صفراء فى مباراة الطلائع، لأن ذلك سيعرضه للإيقاف، بعد حصوله على بطاقة صفراء فى مباراة إنبى الأخيرة، وهى الثانية له فى الموسم الحالي.

يأتى تحذر كارتيرون فى ظل اعتماده على محمد عبد الشافى فى قيادة الجبهة اليسرى بعد إصابة عبد الله جمعة التى استمرت فترة طويلة، بالإضافة لعدم تنفيذ أحمد فتوح بعض تعليمات الجهاز الفني، لذا فإن عبد الشافى هو الحل الوحيد أمام كارتيرون ويخشى إيقافه فيتأثر الفريق.