شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن رحلة الأهلي إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقى، فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا الأسبوع المقبل، نفسها على سطح الأحداث الكروية فى الشارع الرياضي المصرى، خاصة أنها ستكون حاسمة فى المشوار الأفريقي.

وفى السطور التالية، نلقى الضوء على أهم المعلومات الخاصة بمباراة الأهلي وصن داونز المرتقبة ورحلة الأهلي لهذه المباراة.

س: متى يسافر الأهلي لخوض مباراة صن داونز؟

ج: الأهلي يسافر فى التاسعة مساء اليوم على متن طائرة خاصة، ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادى.

س:ما هى مدة رحلة طيران الأهلي إلى جنوب أفريقيا؟

ج: الأهلي يطير فى التاسعة مساء اليوم وتستغرق الرحلة ثمانى ساعات عبر الطائرة الخاصة.

س: متى يخوض الأهلي أول مران فى جنوب أفريقيا؟

ج: أول مران للأهلي سيكون غداً بجنوب أفريقيا بأحد الملاعب القريبة من فندق إقامة الأهلي في بريتوريا، وذلك استعدادًا للمباراة التى ستقام عصر 22 مايو الجارى فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

س: وماذا عن موقف المصابين في الأهلي من هذه الرحلة؟

ج:الأهلي استعاد سعد سمير وأكرم توفيق اللذين غابا عن لقاء الذهاب باستاد السلام أمس الأول وانتهى بفوز الأهلي بثنائية نظيفة.

كما أكد سامي قمصان مدرب الفريق أن الثنائي حمدي فتحى وعلى معلول سيكونا ضمن البعثة بنسبة كبيرة.

س: وماذا عن موقف مباراة السوبر الأفريقي بعد خوض مباراة صن داونز؟

ج: الأهلي سيُسافر من جنوب أفريقيا إلى قطر السبت المقبل، وعقب انتهاء مباراة صن داونز، من أجل خوض مباراة نهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي يوم 28 الجارى بقطر.