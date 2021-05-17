شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى يكشف كيفية التعامل مع ضغط المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمد إبراهيم، المدرب العام للإسماعيلى، أن ملف ضغط المباريات المحلية التى يتعرض لها الفريق بسبب توالي المباريات بعد التعديلات الجديدة للمسابقة بات أمرا واقعا سيتعامل معه الجهاز الفني.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن مجموعة من التعديلات الجديدة ببطولتى الدورى المصرى وكأس مصر، بعد قرار تأجيل تصفيات مونديال قطر

وأضاف إبراهيم فى تصريحات للموقع الرسمى للإسماعيلى، "الجهاز الفني قادر على التعامل مع تلك الظروف بالشكل الأفضل، من خلال البرامج الاستشفاء التي يتم وضعها للاعبين بجانب عمليات التدوير؛ سعيا لتجهيزهم ووصولهم لأعلى مستوى فني وبدني قبل المباريات”.

وأضاف مدرب ولاعب الدراويش الأسبق، "الفريق يمتلك لاعبين مميزين، وأنه يثق بشدة في قدراتهم، ومسألة ضغط المباريات بات أمرا واقعا لا يتوقف أمامه كثيرا، وأن التركيز ينصب حاليا في كيفية التعامل مع كل مباراة بظروفها وأهدافها؛ من أجل تحقيق الهدف منها وهو حصد الانتصار”.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى صفحة مباراة أسوان التى أقيمت عصر الجمعة على استاد الإسماعيلية بالجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وفاز فيها الدراويش 2/3 فى ريمونتادا مثيرة.

ويبدأ الدراويش الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى افتتاح الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة، ويرغب جهاز الدراويش فى الظفر بالثلاث نقاط لاستكمال الصحوة الأخيرة.

ويستعيد الدراويش فى مواجهة ذئاب الجبل عماد حمدى لاعب خط الوسط الذى غاب عن مواجهة أسوان للإيقاف، بعد الحصول على الانذار الثالث فى مواجهة البنك الاهلى، ومنذ تولى إيهاب جلال وجهازه الفنى الإدارة الفنية للدراويش وقد تغيرت أدوار كثيرة للاعبين، على رأسهم عماد حمدى ارتكاز الفريق الذى أصبح مميزا للغاية فى صناعة وتمهيد الأهداف، حيث قام بصنع 3 أسيستات فى 3 مباريات متتالية.