الاتحاد الإيطالي يمدد عقد مانشيني حتى عام 2026

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، تمديد عقد مدرب المنتخب الأول روبيرتو مانشيني حتى عام 2026.

وتولى مانشيني تدريب المنتخب الإيطالي في الرابع عشر من شهر مايو من عام 2018.

من جانبه، علق روبرتو جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي على الأمر وقال: "أنا سعيد للغاية ، تجديد مانشيني كان هدفًا للاتحاد لإعطاء الاستمرارية".

وقاد مانشيني الآتزوري في 28 مباراة دولية رسمية وودية، كما يستعد لقيادة المنتخب الإيطالي في بطولة دوري أمم أوروبا "يورو" 2020، بجانب منافسات كأس العالم.