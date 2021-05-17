قبول تظلم ربيع ياسين.. وتخفيض عقوبته لشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

وافقت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، قبول التظلم المقدم من ربيع ياسين مدرب بتروجيت الحالي ومنتخب الشباب السابق.

وكانت لجنة الاستئناف قد اتخذت قرارا في وقت سابق، بإيقاف ربيع ياسين لمدة 6 أشهر على خلفية التحقيقات التي جرت بشأن مشاركة المنتخب في بطولة أفريقيا المؤهلة للنهائيات الأفريقية والتي أقيمت في دولة تونس.

وفي اجتماعها الأول، قررت اللجنة قبول التظلم المقدم من ربيع ياسين والاكتفاء بإيقافه لمدة شهر اعتبارا من صدور قرار لجنة الانضباط والاكتفاء بغرامة 50 ألف جنيه.

كما قررت اللجنة قبول التظلم المقدم من اللاعب عبد الرحمن عشري والاكتفاء بتغريمه 20 ألف جنيه، وقبول الالتماس المقدم من اللاعب أحمد تمساح لاعب نادي الشرقية للدخان والاكتفاء بإيقافه خمس مباريات.