حارس برشلونة يغيب عن منتخب بلاده في يورو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعلن مارك-أندري تير شتيجن حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني أنه سيغيب عن صفوف المنتخب الألماني في كأس الأمم الأوروبيو (يورو 2020) نظرا لأنه سيخضع لعملية جراحية في الركبة في نهاية الموسم.

وقال تير شتيجن عبر تطبيق "إنستجرام" :"قررت مع الجهاز الطبي بالنادي أن أخضع لجراحة تكميلية في الركبة. ويحزنني الغياب عن المنتخب الألماني في يورو 2020 هذا الصيف."

وأضاف :"للمرة الأولى منذ عدة أعوام، سأكون مشجعا من منزلي لمنتخب بلادي، أتمنى أن نفوز بها!."

ويعد تير شتيجن /29 عاما/ الخليفة المنتظر لمانويل نوير حارس المرمى الأساسي للمنتخب الألماني، وقائده أيضا.