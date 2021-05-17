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حارس برشلونة يغيب عن منتخب بلاده في يورو 2020

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعلن مارك-أندري تير شتيجن حارس مرمى فريق الإسباني أنه سيغيب عن صفوف المنتخب الألماني في كأس الأمم الأوروبيو (يورو 2020) نظرا لأنه سيخضع لعملية جراحية في الركبة في نهاية الموسم.

وقال تير شتيجن عبر تطبيق "إنستجرام" :"قررت مع الجهاز الطبي بالنادي أن أخضع لجراحة تكميلية في الركبة. ويحزنني الغياب عن المنتخب الألماني في يورو 2020 هذا الصيف."

وأضاف :"للمرة الأولى منذ عدة أعوام، سأكون مشجعا من منزلي لمنتخب بلادي، أتمنى أن نفوز بها!."

ويعد تير شتيجن /29 عاما/ الخليفة المنتظر لمانويل نوير حارس المرمى الأساسي للمنتخب الألماني، وقائده أيضا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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