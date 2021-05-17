تقرير.. كل ما تريد معرفته عن مسؤولي شركة الأهلي لكرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أولى خطوات تدشين شركة لإدارة كرة القدم للنادي في الاجتماع الأخيرة وذلك في اطار خطة تنمية وتطوير موارد النادي.

وقرر مجلس إدارة الأهلي، تكليف رجل الأعمال الشهير ياسين منصور، رئيساً لشركة الأهلي لكرة القدم، ومصطفى مراد فهمي، سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" سابقاً نائباً له، وقائد الفريق الأسبق، النائب حسام غالي عضواً في الإدارة.

وتواجد ياسين منصور عضواً في مجلس إدارة النادي الأهلي بالتعيين خلال الفترة بين 2000 لـ2009، مع الراحل صالح سليم وقت كان رئيساً، ثم فترة رئاسة حسن حمدي لمجلس الإدارة بعد ذلك.

ويعد ياسين منصور، أحد الشخصيات التي عملت طويلاً داخل جدران النادي الأهلي لسنوات عديدة كمحب وعضواً لمجلس الإدارة في وقت ما، قبل أن يرحل عن إدارة الأهلي ويبتعد عن الصورة بشكل كامل.

ووفقاً لحوار صحفي أجراه ياسين منصور مع جريدة "المصري اليوم" في عام 2009، تحدث عن الأسباب وراء ابتعاده عن إدارة النادي الأهلي، مشيراً الى أن هناك من صور للجماهير أن وجوده في إدارة النادي لمجرد "التمويل" دون الكشف عن المشاريع التي شارك فيها والأعمال التي ساهم في تطويرها وأمور تسويقية عديدة أبرزها تنظيم مباراة ريال مدريد وبعد ذلك روما.

وظهر ياسين منصور في اتصال هاتفي لبرنامج "كل يوم" مع الإعلامي عمرو أديب في عام 2017 عبر قناة "أون" وأعلن دعمه لمحمود الخطيب ورفض ما يثار من أقاويل حول أسطورة النادي الأهلي، وأشاد بقدراته الإدارية.

وقال الخطيب عن ياسين منصور في حواره مع الإعلامي عمرو أديب "كان زميل لنا في إدارة الأهلي، هو عقلية اقتصادية كبيرة جداً، شخص ذكي للغاية، كان له دور كبير معنا في النادي الأهلي وحتى بعد رحيله، ولم يخرج يوماً ليقول فعلت هذا أو قدمت هذا، مكسب كبير لأي مكان يتواجد فيه".

وتواجد ياسين منصور في لجنة الاستثمار التي ترأسها محافظ البنك المركزى الأسبق فاروق العقدة تحت إشراف مجلس إدارة الأهلي الحالي.

من هو ياسين منصور؟

رجل أعمال مصري شهير، وأحد أثرياء مصر والوطن العربي، نجل لطفي منصور مؤسس "منصور جروب"، وانضم للمجموعة عام 1986، ولديه 3 أشقاء وشقيقة، وحصل منصور على بكالوريوس في الآداب والعلوم من جامعة جورج واشنطن بأمريكا.

واحتل منصور المركز 21 ضمن قائمة الأثرياء العرب في 2021، ويصنف عالميا في المركز 2524 مكرر ضمن قائمة أثرياء العالم، بثروة تبلغ 1.1 مليار دولار، وفقًا لتقديرات مجلة فوربس الأمريكية.

ياسين منصور، مساهم في مجموعة منصور، التي أسسها والده، وهي الموزع الحصري لسيارات جنرال موتورز.

وتمتلك مجموعة منصور الحقوق الحصرية لامتياز العلامة التجارية الشهيرة في قطاع المأكولات الجاهزة (ماكدونالدز) في مصر- كما هي الموزع الحصري لعلامة السجائر (Gauloises).، ويرأس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، التي تعتبر واحدة من أكبر المطورين العقاريين في مصر.

مصطفى مراد فهمي

ويُعد مصطفى مراد فهمي، أحد الشخصيات الإدارية الكبرى في مجال كرة القدم على الصعيد الأفريقي والدولي، ويتمتع بخبرات كبيرة نتيجة لسنوات عمله سواء في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أو الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وحصل مصطفى مراد فهمي على بكالوريوس الهندسة الكيميائية من جامعة القاهرة، ويتحدث 3 لغات غير العربية وهي الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، وسبق ورشح نفسه على مقعد نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي الأخيرة على قائمة محمود طاهر لكنه لم يوفق.

ويعد من الشخصيات التي طرحت ضرورة انشاء شركة تدير كرة القدم في النادي الأهلي.

وعمل مصطفى مراد فهمي، أميناً عاماً للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في الفترة بين 1982 وحتى 2010، وهو نجل مراد فهمي أحد من شغل هذا المنصب في "كاف" بداية من عام 1961، وهو والد الراحل عمرو فهمي، الذي شغل هذا المنصب أيضاً لفترة.

واستعان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمصطفى فهمي، ليكون مديراً لإدارة المسابقات عام 2010، بخلاف تواجده ومشاركته منسقاً عاماً لعدد من بطولات كأس العالم أخرها 2010، وبطولات كرة القدم بدورات الألعاب الأولمبية.

وتم تعيينه عضواً شرفياً لـ"كاف" في 2011، وشهدت السنوات الأخيرة وقبل وفاة نجله عمرو فهمي بعض الأزمات بسبب ملفات الفساد التي كشفها نجله وتسببت في ابعاده عن منصبه وقيامه برفع قضايا عديدة ضد أحمد أحمد رئيس "كاف" سابق والذي تم اتخاذ قرار بإيقافه مؤخراً.

النائب حسام غالي

ويعود من جديد حسام غالي قائد الفريق الأسبق، للظهور في العمل الإداري داخل النادي الأهلي بعد إعلانه عضواً في إدارة شركة كرة القدم.

واعتزل حسام غالي كرة القدم بقميص الأهلي عام 2018، وعمل منسقاً لفريق الكرة قبل أن يتم توجيه الشكر له ويرحل للعمل في صفوف نادي الجونة كمديراً للكرة.

وتم اختيار حسام غالي مؤخراً ليتم تعيينه عضواً في مجلس النواب في دورته المنعقدة حالياً.

وكشف حسام غالي في وقت سابق عن رغبته في الترشح لانتخابات النادي الأهلي المقبلة والعودة للعمل الإداري.

وبعد قرار تعيينه في شركة كرة القدم، سيكون هناك دوراً أخر لغالي داخل القلعة الحمراء، ويتأجل ترشحه لانتخابات مجلس الإدارة نظراً للوائح.