"القرعة تحسم اللقب".. الأهلي بطلاً لدوري مواليد 2006

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تُوج الأهلي بطلاً لدوري الجمهورية مواليد 2006 على حساب الإنتاج الحربي، بعدما حسمت القرعة اللقب لفريق الأهلي.

وشهد مقر اتحاد الكرة، صباح اليوم الإثنين قرعة بين الأهلي والإنتاج الحربي في حضور مسؤولي الناديين لحسم لقب دوري الجمهورية مواليد 2006.

وانتهى دوري مواليد 2006 بتساوي الأهلي والإنتاج الحربي في النقاط برصيد 19 نقطة لكل نادي، بجانب التساوي في نتيجة المواجهات المباشرة.

وفاز الأهلي على الإنتاج الحربي في المباراة الأولى بنتيجة 2-0 وحسم الإنتاج المباراة الثانية بنفس النتيجة، وسجل كل فريق 17 هدفاً مقابل 12 هدفاً في مرماه.

ليتساوى الفريقان في عدد النقاط ونتائج المواجهات المباشرة وفارق الأهداف، والأهداف المسجلة وأيضا التي استقبلها كل فريق، ليتم اللجوء للقرعة وفقاً للائحة اتحاد الكرة، والتي حسمت اللقب للأهلي.