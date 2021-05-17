شكرا لقرائتكم خبر عن الحسم يتأجل .. سيناريوهات تتويج ليل وباريس سان جيرمان بلقب «الدوري الفرنسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتعل الصراع على لقب الدوري الفرنسي، الدرجة الأولى لكرة القدم، حتى الجولة الأخيرة بين المتصدر ليل والوصيف باريس سان جيرمان، وذلك بعدما انتهت مُنافسات الجولة 37 بإثارة كبيرة إثر تعثر ليل وفوز أثرياء باريس.

كان ليل قد تعادل مع سانت إتيان دون أهداف في المباراة التي أُقيمت على ملعب بيار موروا، بينما وفي نفس مباريات الجولة استغل باريس سان جيرمان تعثر ليل، وحقق فوزا عريضا على ريمس برباعية مقابل لا شيء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد سانت إتيان للنقطة 46 ليواصل تواجده في المركز الحادي عشر، بينما فوز الفريق الباريسي رفع رصيده للنقطة 79، في المركز الثاني ليقلص الفارق بينه وبين ليل إلى نقطة واحدة.

هذه النتائج المثيرة ستزيد من إثارة الجولة الـ 38 والأخيرة من عُمر الدوري الفرنسي، حيث سيحل ليل ضيفا ثقيلا على أنجيه، الذي يعد منافسا قويا رغم أنه لا يقدم أفضل مستوياته، في ملعب ريموند كوبا الأحد القادم، آملا في العودة بانتصار لا غنى عنه أو تعادل على أقل تقدير، رغم صعوبة المهمة خاصة أنه فشل في الفوز عليه بملعبه بيار موروا في لقاء الدور الأول (1-2).

كما سيحل باريس سان جيرمان ضيفا على استاد بريست في ملعب فرانسيس جنيه بلي، في مباراة سهلة نسبيًا لصالح حامل لقب الدوري في الموسم الماضي، وانتهت نتيجة مباراة الدور الأول بتفوق الأثرياء بنتيجة 3-1.

ويتم اللجوء لفارق الأهداف لتحديد بطل الدوري الفرنسي في حال تساوى فريقين في عدد النقاط، وهو الفارق الذى يتفوق فيه باريس سان جيرمان بعدما أحرز 52 هدفا مقابل 40 هدفا لفريق ليل.

وسبق لفريق ليل أن توج بلقب الدوري الفرنسي في ثلاث مُناسبات آخرها موسم 2010-2011، ويسعى للفوز باللقب الرابع الأحد المُقبل، وفي هذه الحالة سيتم حرمان باريس سان جيرمان من مُعادلة رقم سانت إيتيان الذي توج من قبل بعشرة ألقاب دوري في مسيرته ليوقف رصيده عند 9 ألقاب.

سيناريوهات حسم اللقب...

يحتاج ليل للفوز على أنجيه في المباراة القادمة لحسم اللقب رسميًا دون الانتظار لنتيجة مباراة باريس سان جيرمان وبريست.

بينما يحتاج باريس سان جيرمان للفوز على بريست وتعثر جديد لليل سواء بالتعادل أو الخسارة ضد أنجيه ليُتوج بطلًا للدوري.

وفي تعرض ليل للخسارة من أنجيه وتعادل باريس سان جيرمان مع بريست، وتساوي الفريقين بـ80 نقطة، يُصبح باريس سان جيرمان بطلًا للدوري بسبب تفوقه في فارق الأهداف.