شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة كأس الاتحاد الإنجليزي لم تهز ثقة مدرب تشيلسي بلاعبيه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

قال توماس توخيل مدرب تشيلسي إنه لم يفقد الثقة في لاعبيه عقب الخسارة 1-0 من ليستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مشيراً إلى أنه سيستجمع قواه من أجل معركة التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وقاد توخيل تشيلسي إلى نهائي دوري الأبطال، وساعده في التقدم بجدول الدوري الإنجليزي الممتاز عقب تسلم المهمة من فرانك لامبارد في يناير/كانون الثاني الماضي لكنه أصبح تحت ضغط عقب هزيمتين متتاليتين.

وبعد الخسارة المفاجئة من أرسنال الأسبوع الماضي، أصبح في رصيد تشيلسي 64 نقطة بالمركز الرابع، متقدماً بنقطة واحدة على ليفربول مع تبقي مباراتين.

وأبلغ المدرب الألماني موقع تشيلسي على الإنترنت، أن "هذه المجموعة قوية ولا يوجد سبب للتشكيك في اللاعبين، وقد بذلنا جهداً جيداً للتقدم من المركز العاشر للرابع، والوصول لنهائي كأس الاتحاد ونهائي دوري الأبطال".

وأضاف: "لدينا قوة كافية للتعامل مع هذه المواقف والتحديات، وهذا ليس سهلاً، لكنه ممتع، وهناك الكثير من الفرق تطاردنا".

وسيستضيف تشيلسي منافسه ليستر صاحب المركز الثالث يوم الثلاثاء، قبل زيارة أستون فيلا يوم الأحد في ختام الدوري، في حين سيلتقي مع مانشستر سيتي في نهائي دوري الأبطال يوم 29 مايو/أيار في بورتو.