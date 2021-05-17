شكرا لقرائتكم خبر عن بليزرز ينتزع التأهل للأدوار الإقصائية ويرسل ليكرز إلى ملحق الصعود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بورتلاند - رويترز

أحرز سي.جيه ماكولوم 24 نقطة لينتزع بورتلاند تريل بليزرز بطاقة التأهل للأدوار الإقصائية في القسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعد فوز سهل 132-116 على دنفر ناجتس.

وسجل داميان ليلارد 22 نقطة ومرر عشر كرات حاسمة، وأضاف يوسف نوركيتش 20 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة في الانتصار الذي جنّب بورتلاند (42-30) خوض ملحق الصعود للأدوار الإقصائية، ومنحه المركز السادس في الغرب.

ورغم الهزيمة حسم ناجتس (47-25) المركز الثالث في الغرب بعد خسارة لوس أنجليس كليبرز 117-112 أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر، ليتراجع إلى المركز الرابع، ويتفوق دنفر في المواجهات المباشرة مع كليبرز.

وسيتعرف ناجتس وتريل بليزرز على بعضهما بعضاً بصورة أكبر عندما يلتقيان في الجولة الأولى من الأدوار الإقصائية.

وأنهى لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب المرحلة التمهيدية للموسم في المركز السابع بالقسم الغربي، بعد فوزه 110-98 على نيو أورليانز بليكانز بفضل 25 نقطة من ليبرون جيمس.

وغادر جيمس الملعب في الربع الأخير بعد شعوره بآلام في الكاحل الأيمن الذي أبعده 26 مباراة في الجزء الأخير من الموسم.

وأحرز أنطوني ديفيز 14 نقطة وأندريه دروموند 13 نقطة، واستحوذ على 13 كرة مرتدة ليحقق ليكرز (42-30) انتصاره الخامس على التوالي.

لكن الانتصار لم يكن كافياً لحامل اللقب من أجل تجنب خوض ملحق الصعود للأدوار الإقصائية في الغرب بعد فوز بورتلاند.

وتتأهل الفرق الستة الأولى إلى الأدوار الإقصائية مباشرة، بينما يخوض صاحبا المركزين السابع والثامن في كل قسم مواجهة فاصلة لتحديد الفريق الذي يحتل المركز السابع.

ويلعب الفريقان التاسع والعاشر مباراة واحدة، ويلتقي الفائز منهما مع الخاسر من مباراة السابع والثامن، ويحصل المنتصر على المركز الثامن.