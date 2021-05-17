راتب يومي خيالي.. آخر تطورات أزمة تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن الدولي التونسي فرجاني ساسي طلب راتباً خيالياً سنوياً من أجل التجديد لنادي الزمالك خلال الفترة القادمة .

ومن المقرر أن ينتهى عقد فرجانى ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى .

وأفاد موقع "صدى البلد" بأن نجم خط الوسط التونسي طلب من لجنة المفاوضات بنادي الزمالك الحصول على 2 مليون و400 ألف يورو سنوياً، ما يعادل 45 مليوناً و840 الف جنيه سنوياً، وهو ما يساوي 3 ملايين و820 ألف جنيه شهرياً، وبقيمة 127 ألف جنيه يومياً.

ويعد المبلغ الذي طلبه ساسي من إدارة الزمالك راتباً خيالياً لم يحصل عليه أي لاعب محلي أو محترف في الدوري المصري.

وأضاف الموقع أن اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك ولجنة التفاوض مع ساسي رفضت طلبات ساسي، بدافع أنها مُبالغ فيها للغاية وتفوق إمكانيات القلعة البيضاء وستسبب فى ثورة داخل الفريق حال التجديد للاعبين أخرين على نفس مستوى الدولى التونسى .

وتمسكت اللجنة برفع عقد ساسي الذي يتقاضى مليون و400 الف يورو سنوياً حالياً إلى مليون و600 ألف يورو، الا أن اللاعب لم يرد على عرض الزمالك .

وتجمد ملف التجديد لساسى في ظل وجود مستحقات مالية متأخرة للاعب لدى القلعة البيضاء وسط مؤشرات قوية برحيله عن القلعة البيضاء عقب نهاية عقده بنهاية الموسم الحالى .