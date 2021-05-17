أخطاء حراس المرمى.. شريف إكرامي ضيف دائم.. وحارس بيراميدز يخطف الأضواء.. «فيديو»

الشارقة - اميمة ياسر - دائما تكون أخطاء حراس المرمى ظاهرة بشكل واضح خلال المباريات، نظرًا لأن حارس المرمى لا يوجد من يقوم بالتغطيبة بعده مثل باقي مراكز اللاعبين، ويكون ثمن هذا الخطأ هو تلقي شباك الحراس أهداف، وخلال مباراة بيراميدز و أنيمبا النيجيري التي أقيمت أمس الأحد، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية، ارتكب شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز خطأ قاتلا، كلف فريقه استقبال هدف في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء.

وتمكن الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز من الفوز على أنيمبا النيجيري بأربعة أهداف مقابل هدف، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية، وجاء هدف الفريق النيجيري الوحيد من خلال استغلال خطأ شريف إكرامي. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

أخطاء حراس المرمى.. شريف إكرامي ضيف دائم

وأصبحت أخطاء شريف إكرامي، عرض مستمر خلال الفترة الأخيرة، حيث تكلف فريقه استقبال الأهداف ويستعرض «الوطن سبورت» أبرز تلك الأخطاء.

خطأ شريف إكرامي ضمن أبرز خطاء حراس المرمى

حاول شريف إكرامي مراوغة لاعب أنيمبا، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية، ويقطع الأخير الكرة منه ويسكنها في شباك بيراميدز.

خطأ شريف إكرامي أمام الرجاء المغربي

خلال مرحلة دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية ارتكب شريف إكرامي، خطأ قاتل أمام الرجاء المغربي، كلف شباك بيراميدز استقبال هدف.

أخطاء شريف إكرامي حارس مرم بيراميدز عرض مستمر

رقم سلبي لشريف إكرامي مع بيراميدز بالكونفدرالية

خطأ شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز تسبب في تسجيل أسرع هدف بدور الثمانية ببطولة الكونفدرالية عقب الخطأ الفادح الذي ارتكبه خلال مباراة إنيمبا في ذهاب ربع نهائي دور الثمانية ببطولة الكونفدرالية، بعدما نجح لاعب إنيمبا في خطف الكرة من إكرامي وتسجيل هدف لفريقه في الثانية 58 في المباراة التي انتهت بفوز بيراميدز برباعية مقابل هدف وحيد.

خطأ شريف إكرامي الكارثي أمام إنيمبا

ويسعى بيراميدز بقوة لحصد اللقب هذا العام بعدما وصل للمباراة النهائية خلال العام الماضي وخسر أمام نهضة بركان المغربي بهدف دون رد.