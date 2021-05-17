شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة دورى الأبطال تشيد بتألق إبراهيم عادل لاعب بيراميدز أمام أنيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الصفحة الرسمية لدورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية عبر موقع تويتر بإبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز وأدائه المميز وإحرازه هدفا رائعا خلال مباراة فريقه أمام إنيمبا النيجيري أمس، والتى انتهت بفوز الفريق السماوى بنتيجة 4\1 فى ذهاب ربع نهائى كأس الكونفدرالية.

ونشرت صفحة دورى الأبطال وكأس الكونفدرالية فيديو للقطات ولمسات للاعب بيراميدز خلال المباراة مع إعداد أرقام منذ مشاركته فى المباراة وحتى نهايتها، حيث شارك إبراهيم عادل بديلا فى الدقيقة 46 وبعد 3 دقائق مرر كرة سحرية لعبد الله السعيد، وفى الدقيقة 58 سجل هدفاً لفريقه فى مرمى الفريق النيجيرى، ليكمل تألقه ويسجل ثانى هدف له فى المباراة بالدقيقة 67 من أحداث اللقاء .

وحقق فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز فوزًا عريضًا على أنيمبا النيجيرى بنتيجة 4 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد الدفاع الجوى، فى ذهاب الدور ربع النهائى من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليضع بيراميدز قدمًا فى نصف نهائى البطولة، حيث ينتظر الفريق مواجهة أنيمبا فى لقاء العودة بمدينة أبا بنيجيريا يوم 23 مايو الجاري.