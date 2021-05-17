شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. نور المهدى لاعبة السلة: بحب أصالة ونفسى أشتغل فى عمل خيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى نور المهدى لاعبة السلة فى نادى سموحة، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين، كما تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.





ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

السفر لاماكن جديدة والرسم.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

حلوى السينابون.

من مطربك المفضل؟

أصالة

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

عضو فى مؤسسة خيرية لمساعدة الأطفال اليتامى وكبار السن.





لما تتعاكسى فى الشارع.. ايه بيكون رد فعلك؟

أشغر بالإحراج وأمشى فى طريقى وينتابني خوف مما أسمعه فى وسائل الإعلام.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

منى زكى وهنا الزاهد شخصيتهم تشبهنى جدا.





بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال الأقرب لى و الفورمال بيخنقنى.

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية.

مبفكرش فى الموضوع ده لأنى لسه صغيرة بس لما أحب ارتبط لازم يكون يشبه بابا انه يجمع بين الرياضة وعمله في تخصصه.





لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى أيه؟

الرياضة والسلة حياتى أتمنى استمرار فيها عشان كده لازم يكون حد بيقدر الرياضة ويساندني مثلما تفعل أسرتي.



