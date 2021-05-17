شكرا لقرائتكم خبر عن 800 ألف يورو تحسم مصير فرجاني ساسي بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال ملف تجديد عقد التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالي، هو المسيطر على الأجواء داخل القلعة البيضاء، حيث يأمل النادى الأبيض فى حسم الأمر سريعاً، لكن بطريقة تتناسب مع ظروف وإمكانيات النادى الحالية.

وهناك خلافان بين الزمالك وفرجانى ساسى بخصوص ملف التجديد، الأول هو رغبة النادى فى تأجيل صرف مستحقات اللاعب القديمة والتفاوض بخصوص العقد الجديد فقط، ولكن طلب ساسى تقاضى كافة مستحقاته المالية القديمة والبالغة قرابة 600 ألف دولار، ثم التفاوض بخصوص تجديد عقده مع تقاضى مقدم عقد الموسم الجديد "كاش" قبل توقيع عقود التجديد.

بينما الخلاف الثانى خاص بقيمة عقد اللاعب الجديدة، حيث حدد الزمالك زيادة قيمتها 200 ألف يورو فى عقده ليصبح مليوناً و600 ألف يورو بدلاً من مليون و400 ألف، بينما يتمسك اللاعب بتقاضى 2 مليون و400 ألف يورو سنويا وهو ما يرفضه مسئولو القلعة البيضاء نهائياً فى الوقت الحالي.

ويتمسك مسئولو الزمالك باستمرار فرجانى ساسي، ولكن وفقاً للسقف المحدد من جانب النادى والقدرة على تنفيذ طلبات اللاعب، وهو ما ينتظر حسمه بشكل رسمى خلال الأيام القليلة القادمة مع اقتراب موعد انتهاء العقد الحالي.

وحسم اتحاد الكرة الجدل الدائر حول مصير فرجانى ساسى مع الزمالك، وأكد مسؤولو الجبلاية أن اللاعب مستمر مع ناديه حتى نهاية الموسم الجارى فى 30 سبتمبر ولا يحق له الرحيل فى يونيو المقبل كما يتردد.

وأوضح مسؤولو اتحاد الكرة أن عقد فرجانى ساسى ينتهى مع الزمالك بنهاية الموسم وليس فى يونيو المقبل، لافتين إلى أن اللاعب ليس من حقه الرحيل عن القلعة البيضاء قبل نهاية الموسم.

تابع مسؤولو الجبلاية أن جميع عقود اللاعبين تنتهى بنهاية الموسم الجارى ولا يوجد لاعب من حقه الرحيل عن أى ناد قبل نهاية الموسم إلا بموافقة النادى.