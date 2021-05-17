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صلاح محسن على رادار سيراميكا فى الانتقالات الصيفية بعد تألقه مع الأهلي

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القاهرة - سامية سيد - اعترف معتز البطاوى، المشرف على فريق الكرة بنادى سيراميكا، بإجراء بعض الاتصالات خلال الفترة الماضية مع صلاح محسن لاعب النادي الأهلي لمعرفة موقفه من الانضمام إلى سيراميكا حال خروجه على سبيل الإعارة فى الميركاتو الصيفي.

وقال البطاوي عبر برنامج "بى أون تايم"، تحدثنا الفترة الماضية مع صلاح محسن لمعرفة موقفه من الانضمام لسيراميكا، حال وافق الأهلي على إعارته، هو لاعب كبير ولديه إمكانيات مميزة.

من جهته، أعرب صلاح محسن، لاعب النادي الأهلي، عن سعادته بإحراز الهدف الثاني للفريق أمام صن داونز الجنوب الأفريقي، مؤكدا أن جميع اللاعبين يرغبون في حسم التأهل إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا عن طريق تحقيق الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي يوم السبت القادم في جنوب أفريقيا.

وقال صلاح محسن، في تصريحات لقناة النادي الأهلي: "كرة القدم اجتهاد فقط، وأنا اجتهدت في الفترة الماضية، والله يكافئني، سواء في لقاء الزمالك الماضي أو صن داونز"، مضيفاً أن لاعبي الفريق يعانون من حالة إجهاد كبيرة بسبب ضغط المباريات خلال الأيام القليلة الماضية.

 

وأضاف مهاجم الأهلي، أنه يتمني أن ينجح الفريق في عمل الاستشفاء اللازم قبل مباراة العودة في جنوب أفريقيا؛ لأن الفريق يشعر بإجهاد كبير.

وحقق الأهلي فوزا مهما أمام صن داونز الجنوب أفريقي بثنائية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت الماضي، باستاد الأهلي فى السلام بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسجل ثنائية الأهلي طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، ويلتقي الأهلي مع صن داونز في مباراة الإياب بجنوب أفريقيا السبت المقبل.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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