شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن على رادار سيراميكا فى الانتقالات الصيفية بعد تألقه مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترف معتز البطاوى، المشرف على فريق الكرة بنادى سيراميكا، بإجراء بعض الاتصالات خلال الفترة الماضية مع صلاح محسن لاعب النادي الأهلي لمعرفة موقفه من الانضمام إلى سيراميكا حال خروجه على سبيل الإعارة فى الميركاتو الصيفي.

وقال البطاوي عبر برنامج "بى أون تايم"، تحدثنا الفترة الماضية مع صلاح محسن لمعرفة موقفه من الانضمام لسيراميكا، حال وافق الأهلي على إعارته، هو لاعب كبير ولديه إمكانيات مميزة.

من جهته، أعرب صلاح محسن، لاعب النادي الأهلي، عن سعادته بإحراز الهدف الثاني للفريق أمام صن داونز الجنوب الأفريقي، مؤكدا أن جميع اللاعبين يرغبون في حسم التأهل إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا عن طريق تحقيق الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي يوم السبت القادم في جنوب أفريقيا.

وقال صلاح محسن، في تصريحات لقناة النادي الأهلي: "كرة القدم اجتهاد فقط، وأنا اجتهدت في الفترة الماضية، والله يكافئني، سواء في لقاء الزمالك الماضي أو صن داونز"، مضيفاً أن لاعبي الفريق يعانون من حالة إجهاد كبيرة بسبب ضغط المباريات خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف مهاجم الأهلي، أنه يتمني أن ينجح الفريق في عمل الاستشفاء اللازم قبل مباراة العودة في جنوب أفريقيا؛ لأن الفريق يشعر بإجهاد كبير.