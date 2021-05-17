شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن على رادار سيراميكا فى الانتقالات الصيفية بعد تألقه مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اعترف معتز البطاوى، المشرف على فريق الكرة بنادى سيراميكا، بإجراء بعض الاتصالات خلال الفترة الماضية مع صلاح محسن لاعب النادي الأهلي لمعرفة موقفه من الانضمام إلى سيراميكا حال خروجه على سبيل الإعارة فى الميركاتو الصيفي.
وقال البطاوي عبر برنامج "بى أون تايم"، تحدثنا الفترة الماضية مع صلاح محسن لمعرفة موقفه من الانضمام لسيراميكا، حال وافق الأهلي على إعارته، هو لاعب كبير ولديه إمكانيات مميزة.
من جهته، أعرب صلاح محسن، لاعب النادي الأهلي، عن سعادته بإحراز الهدف الثاني للفريق أمام صن داونز الجنوب الأفريقي، مؤكدا أن جميع اللاعبين يرغبون في حسم التأهل إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا عن طريق تحقيق الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي يوم السبت القادم في جنوب أفريقيا.
وأضاف مهاجم الأهلي، أنه يتمني أن ينجح الفريق في عمل الاستشفاء اللازم قبل مباراة العودة في جنوب أفريقيا؛ لأن الفريق يشعر بإجهاد كبير.
وحقق الأهلي فوزا مهما أمام صن داونز الجنوب أفريقي بثنائية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت الماضي، باستاد الأهلي فى السلام بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وسجل ثنائية الأهلي طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، ويلتقي الأهلي مع صن داونز في مباراة الإياب بجنوب أفريقيا السبت المقبل.