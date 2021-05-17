شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي ضد المقاولون.. خطوة على الهدف 100 للدراويش فى شباك الذئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الإسماعيلى مع المقاولون مساء الأربعاء المقبل على ملعب الأخير، فى إطار الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدورى المحلى. وسبق وخاض الفريقان 71 مباراة بالدورى المحلى، فاز الدراويش فى 31 وتعادل 26 وخسر 14، له 83 هدفًا وعليه 58 هدفًا، كلين شيت 30 مباراة.

ملعب الإسماعيلى.. فاز فى 19 وتعادل 14 وخسر 3، له 45 هدفًا وعليه 19 هدفًا وكلين شيت 19 مباراة



ملعب المقاولون العرب فاز 12 وتعادل 12 وخسر 11 له 38 هدفًا وعليه 39 هدفًا، كلين شيت 11 مباراة.

وفى البطولات المحلية بشكل عام ..

لعب الفريقان 82 مباراة فاز الإسماعيلى فى 38 وتعادل 28 وخسر 16، له 99 هدفًا عليه 65 هدفًا كلين شيت 37 لقاء.



أهداف الإسماعيلى عن طريق 48 لاعبًا بدون لاعبا المقاولون العرب .. محمد حازم ومحمد بركات 6 أهداف لكلا منهما، أسامه خليل وعماد سليمان 4 أهداف لكلا منهما، أيمن الجمل وبشير عبد الصمد وعبد الحميد بسيونى 3 أهداف لكلا منهما، حمدى نوح ومحمد فكرى الصغير وعاطف عبد العزيز وعصام عبد العال ومحمد صلاح أبو جريشة ومجدى الصياد وجون أوتاكا ومحمد محسن أبو جريشة وأحمد خيرى ومحمود متولى وكريم بامبو هدفين لكلا منهما، على أبو جريشة وأبو بكر غازى وحماده الرومى وخالد القماش وإسماعيل توتو وشحته دسوقى وطارق الصاوى ومحمود حسن وأحمد العجوز وفوزى جمال وحمام إبراهيم وعبد الرازق محمد وحسنى عبد ربه ويوسف جمال وسيد معوض ومحمد فضل وعبد الله الشحات وإبراهيم يحيى وعمر جمال ومحمد حمص وأحمد على وعمرو السولية وأحمد سمير فرج وشكرى نجيب وإيمانويل بناهينى ومروان محسن ومحمد أبو المجد بوشا وبنسيون شيلونجو ومحمود عبد العاطى دونجا ومحمد الشامى هدفًا لكلا منهم بجانب هدفى لاعبا المقاولون العرب

كأس مصر ..

لعب 11 مباراة فاز 7 تعادل 2 خسر 2 له 16 هدفًا عليه 7 أهداف كلين شيت 7 مباريات ” الخروج بضربات الترجيح مرتين ”

الهدافين .. محمد صلاح أبو جريشة 3 أهداف – حسنى عبد ربه 3 أهداف – إسماعيل توتو هدفين – عماد سليمان هدفًا – حمدى نوح هدفًا – طارق الصاوى هدفًا – جون أوتاكا هدفًا – محمد بركات هدفًا – محمد حسيب هدفًا – كريم بامبو هدفًا – لاعب المقاولون العرب فى مرماه هدفًا.

ويستعيد الدراويش فى مواجهة ذئاب الجبل عماد حمدى لاعب خط الوسط الذى غاب عن مواجهة أسوان للإيقاف، بعد الحصول على الانذار الثالث فى مواجهة البنك الاهلى، ومنذ تولى إيهاب جلال وجهازه الفنى الإدارة الفنية للدراويش وقد تغيرت أدوار كثيرة للاعبين، على رأسهم عماد حمدى ارتكاز الفريق الذى أصبح مميزا للغاية فى صناعة وتمهيد الأهداف، حيث قام بصنع 3 أسيستات فى 3 مباريات متتالية.