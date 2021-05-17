شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة أهلاوية بفريق 2003 تحت قيادة شريف عبد الفضيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال فريق 2003 بالنادي الاهلي إشادة الجميع فى القلعة الحمراء وبين جماهير النادى بعد العروض الجيدة التى قدمها خلال الفترة الماضية.

وفاز فريق الأهلي مواليد 2003 على نظيره الزمالك بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما أمس في الجولة 15 من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية، وسجل هدف المباراة الوحيد مدافع الأهلي، إبراهيم عبد الحكيم.

وأشاد مسئولو الأهلي بفريق 2003 وجهازه الفني بقيادة شريف عبد الفضيل نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، وأكدوا أن عبد الفضيل نجح فى تحقيق "بصمة" واضحة مع الفريق منذ توليه المسئولية.

ويقود شريف عبد الفضيل فريق 2003 بالأهلي منذ عدة أشهرخلفاً لمحمد شرف بعدما سبق وحقق نجاحات واضحة مع فريق 2005 بالنادي.

ويؤكد شريف عبد الفضيل أن مسئولى الأهلي يُقدمون كل سُبل الدعم والمساندة لقطاع الناشئين الأمر الذى بدأ ينعكس إيجاباً على كل الفرق.

وشدد عبد الفضيل على أن فرق القطاع تُكمّل بعضها فالجميع يتسابق من أجل خدمة الكيان، مُقدماً الشكر لجميع مسئولى القلعة الحمراء على هذه المساندة الواضحة، وفى مقدمتهم مجلس الإدارة ولجنة التخطيط برئسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو رئيس قطاع الناشئين.

وكشف عبد الفضيل عن تحفيزه للاعبي فريق 2003 جيداً قبل المباريات وتحديداً اللقاء الهامة من أجل تقديم أفضل ما لديهم ، مثلما حدث في مباراة الزمالك أمس حيث نجح في تجهيز لاعبيه معنوياً وفنياً بشكل إستحق معه الاهلي الفوز على الزمالك في عقر داره.

وقال عبد الفضيل، أول مباراة لي هذا الموسم مع فريق 2003 كانت أمام الزمالك بملعب الأهلي بمدينة نصر وإنتهت بالتعادل ومنذ هذه المباراة وأنا أعمل جيداً على تجهيز لاعبي الفريق فنياً ونفسياً من أجل الفوز في المباريات الكبرى وأنا متفاءل بإستجابة لاعبي الفريق للتعليمات كما حدث أمام الزمالك أمس.



شريف عبد الفضيل يقود فريق 2003 بالأهلي



الاهلي مواليد 2003



الاهلي والزمالك مواليد 2003 بملعب الزمالك



الاهلي والزمالك مواليد 2003