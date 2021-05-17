شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي عن عقوبة حلمى طولان: لا نعرف السبب والمراقب لم يسجل شيئا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، على العقوبة التى تعرض لها حلمى طولان المدير الفنى للفريق بعد دخوله فى جدال مع جماهير الزمالك، خلال المباراة التى جمعت الفريقين بالدورى العام وانتهت بفوز الزمالك بثلاثية مقابل هدف.

وقال عبد الناصر محمد فى تصريحات لبرنامج "وان تو" عبر إذاعة أون سبورت، العقوبات كانت مفاجأة كبيرة جداً لنا، لأن بعد هدف الزمالك الأول قام حلمى طولان لتوجيه لاعبيه، فتعرض للكثير من السباب الجماعى، فتوجه ناحية المدرجات وقال لهم "أنا عارفكم بالاسم"، ومراقب المباراة أقسم بالله أنه لم يكتب أى شيئا.

وأضاف مدير الكرة بنادى إنبى، اليوم تحدثنا مع لجنة المسابقات قالوا إنه تقرير المراقب، وهذه العقوبات تجاوز كبير جداً فى حق النادى وحلمى طولان، ونستشهد بالحكم الرابع، وتظلمنا على العقوبة، هذا كثير جداً، بين ضربات جزاء وإلغاء أهداف ومدير فنى لم يخطئ، كل ذلك وصراع النقطة كبير جداً، وبقالنا أربع مباريات نتعرض للهزيمة.

وتابع عبد الناصر محمد، "ما زلت حزينا على نقاط مباراة أسوان لأن لنا هدفا صحيحا لم يحتسب، وفى مباراة الجونة كانت لنا ركلتا جزاء لم يحتسبا، وخسرنا فى الدقيقة 90، مع كامل احترامى للأهلى والزمالك، ولكن كان هناك تقصير من لاعبينا.

وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم قد قررت فرض عقوبات نتيجة أحداث مباريات الجولة 22 من مسابقة الدورى الممتاز، وفقا لتقريرى حكام ومراقبى المباريات، أبرزها إيقاف حلمى طولان، المدير الفنى لإنبي، مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضى خلال مباراة فريقه أمام الزمالك.