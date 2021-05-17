الامارات | رئيس الاتحاد الآسيوي يعزّي برحيل لاعب فلسطيني ضحية الغارات الإسرائيلية

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الآسيوي يعزّي برحيل لاعب فلسطيني ضحية الغارات الإسرائيلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن عميق مشاعر التعزية والمواساة لرحيل اللاعب الفلسطيني معاذ نبيل الزعانين.

وبحسب المعلومات التي تلقاها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من الاتحاد الفلسطيني للعبة، فإن الزعانين البالغ من العمر 23 عاما والذي كان يلعب لفريق بيت حانون بدوري الدرجة الأولى في غزة، فارق الحياة نتيجة للغارات الجوية الإسرائيلية على الحي الذي يقيم فيه ببيت حانون شمال غزة أمس الأحد.

وقال الشيخ سلمان في كلمة نشرها الاتحاد الآسيوي للعبة، اليوم الاثنين، عبر موقعه على الإنترنت: "باسم أسرة كرة القدم الآسيوية، أتقدم بعميق مشاعر التعزية والمواساة إلى أسرة وأصدقاء معاذ الزعانين".

وأضاف: "كان الزعانين يمتلك حماسا كبيرا للعبة، وتتشارك معي أسرة كرة القدم الآسيوية بالحزن لفقدان موهبة شابة أخرى رحلت في سن مبكرة".

وأضاف الاتحاد: "يتقدم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باسم عموم أسرة كرة القدم في قارة آسيا، بالتعزية إلى عائلة الزعانين وإلى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وأسرة كرة القدم الفلسطينية، في ظل هذه الأوقات الصعبة."

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