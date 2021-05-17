اخبار الرياضه

الامارات | مدرب غير متوقع يقترب من قيادة برشلونة بدلاً من كومان

0 نشر
أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب غير متوقع يقترب من قيادة بدلاً من كومان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن إدارة برشلونة اقتربت من التعاقد مع مدرب جديد ليقود "البلوغرانا" في الموسم المقبل بدلاً من الهولندي رونالد كومان.
 
وأوضحت صحيفة "سبورت" أنه نجم برشلونة السابق، تشافي هرنانديز، اقترب من تولي مسؤولية الفريق الكاتالوني الموسم المقبل، خلفاً للهولندي رونالد كومان، الذي أكدت تقارير رحيله هذا الصيف.
 
وأشارت إلى أن إدارة نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا، تحرز تقدماً في المفاوضات مع تشافي، الذي يصل اليوم الإثنين إلى كاتالونيا لقضاء عطلته الصيفية، مبينة أنه حال توصل لابورتا لاتفاق مع تشافي، فستتم إقالة المدرب الهولندي.
 
ويستمر عقد تشافي (41 عاماً) مع السد القطري حتى 2023، لكنه يتضمن إمكانية فسخه حال تعاقد نادي برشلونة معه، لذا فسيرحل مجاناً حال تقدم النادي الكاتالوني بعرض للاعب الدولي السابق لقيادته في المرحلة المقبلة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا