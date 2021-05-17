شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يكشف حقيقة عروض «علي ماهر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، أن على ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لديه عروض من بعض أندية الدوري الممتاز.

وقال عدنان حلبية، في تصريحات إذاعية :«نعلم جيدًا أن على ماهر لديه عروض من بعض أندية الدوري الممتاز، بعد النتائج الجيدة التي حققها مع المصري هذا الموسم»، مضيفًا :«المدير الفني مستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، ومتمسكون باستمراره الموسم المقبل».

وعن مصير عمر كمال عبدالواحد، جناح الفريق قال :«لم نحسم حتى الآن تجديد التعاقد مع اللاعب والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري»، مؤكدًا: «هناك جلسة ستجمعنا معه خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم تجديد التعاقد معه».

يُذكر أن المصري يستعد لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها الخميس المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من مسابقة الدوري الممتاز.