شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن آخر تطورات الحالة الصحية لـ«إيهاب جلال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، أن ناديه لديه طموحات كبيرة في إنهاء مسابقة الدوري في أحد المراكز المتقدمة، بعد النتائج الجيدة التي حققها مؤخرًا.

وقال علاء وحيد، في تصريحات إذاعية :«الإسماعيلي هو الأكثر حصدا للنقاط في الدور الثاني، وهذا ليس آخر المطاف، ونسعى للخروج من الموقع الحالي ونقدم كرة القدم الجميلة التي اعتدنا عليها، وكل هذا خطوة في الطريق ونتمنى أن نكمل ونصل إلى المكانة التي نستحقها ومكانة الإسماعيلي داخل المربع الذهبي».

أضاف: «إيهاب جلال غاب عن الفريق في 4 مباريات متتالية، وهو يتابع التدريبات، واليوم سيخضع لمسحة نتمنى أن تكون سلبية ليعود لقيادة الفريق من الملعب بداية من مباراة المقاولون العرب».

موضحًا: «إيهاب جلال في الحجر الصحي بالمستشفى في غرفة عادية وليس في العناية ووضعه يتحسن وقريبا سيعود للملعب».