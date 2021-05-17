شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مهام شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة ياسين منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ستكون شركة الأهلى لكرة القدم مسؤولة عن العديد من الأمور داخل النادى الأهلى بعد تشكيلها رسميا من قبل مجس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، ويترأسها ياسين منصور، رئيسًا لمجلس الإدارة، والمهندس مصطفى مراد فهمي، نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، والكابتن حسام غالي عضوًا بمجلس الإدارة.

ووفقا لمصدر داخل الإهلى فإن الشركة ستكون هي المسؤولة عن كافة أمور كرة القدم بالنادي الأهلي من تنظيم كرة القدم والتعاقدات وإعارات اللاعبين وحقوق الرعاية وحقوق البث وكل أعمال الأكاديميات، والمشاركة في مختلف الفعاليات والمنافسات، سواء كانت محلية أو قارية أو عالمية.

كما تقوم شركة الكرة بتسويق ما يرتبط بها من حقوق البث- حقوق الرعاية- السلع والمنتجات المرخصة- منتجات برامج التسويق التعاوني- الإعلانات والتصديق على المنتجات- انتقالات وإعارات اللاعبين- مبيعات الإعلام الجديد- البرامج الإعلامية المدفوعة للاعبين والأجهزة الفنية- الأكاديميات- المعسكرات- المباريات.

كما تمثل شركة الكرة بالأهلي النادي أمام الاتحاد المصري لكرة القدم والكاف والفيفا وسيكون ممثل الشركة حاضرا في كل المحافل سواء في انتخابات اتحاد الكرة أو انتخابات رابطة الأندية أو أي أمور شبيهة.