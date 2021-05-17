شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة : نأمل في استمرار خالد عيد .. ولن نوافق على رحيل نجوم الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف حسام عز، نائب رئيس نادي غزل المحلة، موقف لاعبي فريقه من الرحيل خلال الفترة المقبلة حال تلقيهم عروضا من أندية الدوري الممتاز.

وقال حسام عز في تصريحات إذاعية: «تلقينا تعليمات صريحة من وزير القوى العاملة بعدم رحيل أي لاعب عن الفريق الموسم الحالي أو الموسم الجاري».

وتابع: «نأمل في بقاء خالد عيد على رأس القيادة الفنية لفريق غزل المحلة في الموسم المقبل، نظرًا لما قدمه من أداء ونتائج متميزة في الموسم الجاري».

وأكمل: «نسعى لإنهاء الدوري في مركز متقدم ومميز في وسط الدوري، خاصة أننا فريق صاعد من دوري القسم الثاني، ونثق بقدرات اللاعبين على تحقيق ذلك».