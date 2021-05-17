اخبار الرياضه

غزل المحلة : نأمل في استمرار خالد عيد .. ولن نوافق على رحيل نجوم الفريق

0 نشر
هشام محيسن 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة : نأمل في استمرار خالد عيد .. ولن نوافق على رحيل نجوم الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف حسام عز، نائب رئيس نادي غزل المحلة، موقف لاعبي فريقه من الرحيل خلال الفترة المقبلة حال تلقيهم عروضا من أندية الدوري الممتاز.

وقال حسام عز في تصريحات إذاعية: «تلقينا تعليمات صريحة من وزير القوى العاملة بعدم رحيل أي لاعب عن الفريق الموسم الحالي أو الموسم الجاري».

وتابع: «نأمل في بقاء خالد عيد على رأس القيادة الفنية لفريق غزل المحلة في الموسم المقبل، نظرًا لما قدمه من أداء ونتائج متميزة في الموسم الجاري».

وأكمل: «نسعى لإنهاء الدوري في مركز متقدم ومميز في وسط الدوري، خاصة أننا فريق صاعد من دوري القسم الثاني، ونثق بقدرات اللاعبين على تحقيق ذلك».

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا