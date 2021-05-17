شكرا لقرائتكم خبر عن بالقرعة .. الأهلي بطلاً لدوري مواليد 2006 على حساب الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج فريق النادي الأهلي مواليد 2006 بطلاً لدوري الجمهورية على حساب الإنتاج الحربي، بعدما حسمت القرعة اللقب لفريق الأهلي.

وأقيمت قرعة صباح اليوم الاثنين في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، بين الأهلي والإنتاج الحربي في حضور مسؤولي الناديين لحسم لقب دوري الجمهورية.

وكان دوري مواليد 2006 قد انتهى بتساوي الأهلي والإنتاج الحربي في النقاط برصيد 19 نقطة لكل ناد، بجانب التساوي في نتيجة المواجهات المباشرة.

وفاز الأهلي على الإنتاج الحربي في المباراة الأولى بنتيجة (2-0) وحسم الإنتاج المباراة الثانية بنفس النتيجة، وسجل كل فريق 17 هدفاً مقابل 12 هدفاً في مرماه.

ليتساوى الفريقان في عدد النقاط ونتائج المواجهات المباشرة وفارق الأهداف، والأهداف المسجلة وأيضا التي استقبلها كل فريق، ليتم اللجوء للقرعة وفقاً للائحة اتحاد الكرة، والتي حسمت اللقب للأهلي.