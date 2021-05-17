شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطير إلى جنوب إفريقيا عصر اليوم استعدادًا لمواجهة صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغادر بعثة فريق الأهلي إلى جنوب إفريقيا اليوم، عصر اليوم الاثنين، استعداداً لمواجهة صن داونز السبت المقبل في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في مواجهة حسم الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز في موقعة الذهاب بهدفين نظيفين.

ووصلت البعثة إلى مطار القاهرة للترتيب للسفر برئاسة محمود الخطيب رئيس النادى والذى تم إسناد رئاسة البعثة له لأهمية اللقاء وصعوبته في نفس الوقت.

وفضل الجهاز الفنى للأهلى السفر إلى جنوب إفريقيا قبل موعد المبارة بـ5 أيام من أجل تعود لاعبيه على الأجواء في بريتوريا التي تستضيف المباراة، لاسيما أن المباراة ستقام في أجواء حارة لأنها ستلعب في الثالثة عصرا، لذا يرغب الجهاز الفني في أن يعتاد الفريق الأحمر على التدرب في هذه الأجواء ليكون اللاعبون على أتم استعداد للتعامل مع هذه الظروف الصعبة.

وينتظر أن يتضمن مران اليوم التركيز على فك العضلات وبعض التدريبات البدنية الخفيفة لازالة آثار الإرهاق نتيجة طول رحلة السفر إلى جنوب إفريقيا وبعدها يعقد بيتسو موسيمانى جلسة خاصة مع اللاعبين لشرح خطة المباراة ومراجعة بعض التكليفات للمباراة على أن يخوض الأهلى مرانة الأول في جنوب إفريقيا غدا الثلاثاء على أحد الملاعب التي تحجزها لتدريبات الفريق في جنوب إفريقيا، وذلك في الثالثة عصرا بتوقيت مصر وهو نفس موعد المباراة حتى يعتاد اللاعبون على موعد المباراة.