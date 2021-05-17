شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأرجنتين: جاهزون لاستضافة كوبا أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في محاولة للرد على التقارير التي تشكك في قدرة بلاده على تنظيم كوبا أمريكا أكد ألبرتو فرنانديز، رئيس دولة الأرجنتين، أن بلاده عازمة على استضافة كوبا أمريكا، في يونيو المقبل، رغم تفشي وباء كورونا في أمريكا الجنوبية.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو»، أن الرئيس الأرجنتيني أكد أن بلاده مستعدة وجاهزة لاستضافة كوبا أمريكا، رفقة كولومبيا وذلك في تصريحات للتلفزيون الأرجنتيني التي أكد خلالها ان بلاده اتفتقت مع اتحاد الكونميبول على تنظيم كوبا أمريكا، وسنفعل ذلك مع فرض بعض القيود.

وأضاف: «لقد استشارونا وقلنا نعم، كوبا أمريكا ستكون على التلفاز، يجب علينا أن نسلط الضوء عليها ونحن مستعدون للوفاء بالتزاماتنا في ظل هذه الظروف».

ونوهت الصحيفة أن هناك عدم يقين حول بطولة كوبا أمريكا، والتي ستبدأ في غضون شهر، بسبب زيادة حالات كورونا بأمريكا الجنوبية، والاضطرابات العنيفة التي تهز كولومبيا.

وأشارت إلى أن الأرجنتين تمر بأصعب فترة منذ بداية الوباء، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 3.3 مليون حالة، بينما تخطت الوفيات حاجز 70 ألف وفاة حتى أمس الأحد.

ومن المقرر أن تبدأ بطولة كوبا أمريكا يوم 13 يونيو المقبل بمباراة افتتاحية بين الأرجنتين وتشيلسي على ملعب المونومينتال، على أن تقام المباراة النهائية يوم 10 يوليو المقبل .