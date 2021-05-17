شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستهدف التعاقد مع مهاجمه السابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل مسئولو الزمالك في مفاوضات قوية مع النيجيري ستانلي مهاجم الفريق السابق والمحترف في الدوري السعودي خلال الموسم الجاري لضمه في الموسم المقبل.

ويضع مسئولو الزمالك مركز الهجوم على رأس الأولويات في الموسم الجديد.

وجاء ترشيح إسم ستانلي عن طريق أحد الوسطاء خاصة وأنه سبق ولعب بين صفوف الزمالك من قبل وقدم مستويات مميزة لكن الخلاف على المقابل المادي وقتها بين الزمالك ووادي دجلة أدى لعدم شرائه من جانب الزمالك بعدإنتهاء فترة إعارته وعاد لدجلة ومن ثم إلى الدوري السعودي.

وحال التعاقد مع ستانلي سيكون على حساب سيف الجزيري بين مقاعد الأجانب في خط هجوم الزمالك خلال الموسم المقبل.