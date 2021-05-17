شكرا لقرائتكم خبر عن نجم منتخب مصر لكرة اليد يواجه الدحيل القطري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه اليوم الأثنين الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي العربي نظيره الدحيل، ضمن منافسات نهائي كأس قطر لكرة اليد.

وتقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، على صالة الدحيل لكرة اليد.

ويضم نادي العربي على زين، نجم المنتخب المصري لكرة اليد، معارًا من نادي الشارقة الإماراتي.

ويعد على زين أحد أعمدة المنتخب الوطني لكرة اليد، إذ بدأ مشواره مع المنتخب الأول عام 2010، بعد الدفع به في مباراة ودية أمام السعودية تحضيرًا لبطولة العالم للرجال 2011 والتى كانت ستقام في السويد وقتها.

ونجح على زين في مشاركته مع المنتخب في بطولة العالم للشباب 2009 والتى استضافتها مصر، وتعرض وقتها لإصابة استمرت 3 سنوات، ليعود بعدها إلى صفوف النادي الأهلي موسم 2012، واستطاع وقتها التتويج بالدورى والكأس وبطولة أفريقيا، لتطأ قدمه للمرة الأولى خارج مصر ولكنها مازالت داخل القارة السمراء حينما احترف لاعبنا في النجم الساحلى التونسى والذى فاز معه بكأس تونس وحصل معه على رابع بطولة العالم للأندية 2013.

ثم بدأ رحلة احترافه الآسيوية مع نادى الجزيرة الإماراتى ثم الانتقال للدوري الفرنسي عام 2017، ثم الاتجاه إلى نادي الشارقة الإماراتى عام 2019 والذى فاز معه بكل الألقاب المحلية الممكنة.

كما توج زين رفقة منتخب الفراعنة ببطولة إفريقيا عام 2016، و2020، كما شارك بأولمبياد ريو دي جانيرو 2016،وكذلك مونديال اليد في مصر لهذا العام، والذي توج الفراعنة فيه بالمركز السابع بعد مباراة ملحمية مع منتخب الدنمارك.

والجدير بالذكر أن منتخب الفراعنة قد حجز تذكرته للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة -طوكيو 2021- والمقرر إقامتها شهر يوليو المقبل.