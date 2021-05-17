شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يدرس المقاصة بالفيديو قبل مواجهته بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ علاء عبدالعال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي أسوان، دراسة مصر المقاصة بالفيديو قبل مواجهتها ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وطلب عبدالعال من معاونيه جمع معلومات عن الفريق الفيومي، لدراسة نقاط القوة والضعف بين صفوفه.

وتلقى أسوان هزيمة في آخر مبارياته بمسابقة الدوري أمام الإسماعيلي بـ3 أهدف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الدراويش.

ويستعد الفريق الأزرق لمواجهة مصر المقاصة مساء الأربعاء المقبل، على استاد أسوان، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.