شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تحركات باريس سان جيرمان للتعاقد مع محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو أن النجم المصري محمد صلاح قد يغادر ناديه ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لخوض تجربة جديدة خارج الملاعب الإنجليزية، وتحديدًا في العاصمة الفرنسية بقميص باريس سان جيرمان.

ورغم تألق النجم المصري وصراعه على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن ليفربول عانى هذا الموسم من سوء النتائج والتي جعلته الآن مهددًا بعدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وأشارت صحيفة «ليكيب» الفرنسية إلى تواصل باريس سان جيرمان مع وكيل محمد صلاح لمناقشة إمكانية انتقاله إلى النادي الفرنسي الموسم القادم.

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ولفتت الصحيفة إلى أنه ورغم أن المفاوضات مازالت في مراحلها التمهيدية، إلا أن هناك احتمالية كبيرة لتقديم النادي الباريسي عرضًا للتعاقد مع محمد صلاح إلا أن هذا سيعتمد على ما سيحدث خلال الأيام الأخيرة من الموسم الجاري.

ويشعر باريس سان جيرمان بالقلق تجاه مستقبل نجمه كيليان مبابي، والذي يتبقى في عقده عامًا واحدًا ولا يزال لم يتوصل لاتفاق مع النادي لتجديد التعاقد، في الوقت الذي يرتبط فيه بالرحيل إلى ريال مدريد أو ليفربول.

عدم وضوح مستقبل مبابي جعل مسؤولي باريس سان جيرمان يضعون خططًا بديلة، ومن بينها التعاقد المحتمل مع محمد صلاح.

ويعتبر باريس سان جيرمان أحد الأندية القليلة في العالم التي تملك القوة الاقتصادية الكافية للتعاقد مع النجم المصري، إذ ليس من المتوقع أن يرحل عن ليفربول بمبلغ زهيد.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في عام 2023، فيما أكد مؤخرًا أن أحدًا من إدارة الريدز لم يتحدث معه حتى اللحظة بشأن تجديد عقده.