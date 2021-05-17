شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور تعليقًا على تكرار أخطاء إكرامي: «هل بيراميدز بيلعب صاحب الكرة؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الإعلامى خالد الغندور على الأخطاء المتكررة التي ارتكبها شريف إكرامى، حارس مرمى بيراميدز، وكان آخرها خطأ الهدف الذي سجله فريق أنيمبا النيجيرى في ذهاب الدور ربع النهائى لكأس الكونفدرالية الأفريقية، والذى تم إحرازه في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء.

وقال الغندور في تصريحات إذاعية: «أخطاء شريف إكرامى الفترة الأخيرة أصبحت متكررة، المشكلة الوحيدة أنه رغم ذلك يتم استبعاد أحمد الشناوى والمهدى سليمان، هل النادى بيلعب صاحب الكرة؟».

وأضاف: «شريف إكرامي شخصية محترمة أتمنى ألا يغضب من النقد، ولكن أحمد الشناوى كان حارس مرمى مصر الأول في فترة من الفترات، وتعمد الاعتماد على إكرامى رغم الأخطاء يثير أزمات بين اللاعبين».