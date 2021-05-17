شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة العاشرة في تاريخه.. نادال يتوج ببطولة روما للتنس على حساب دجوكوفيتش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج أسطورة إسبانيا رافائيل نادال ببطولة روما للتنس الأرضي للمرة العاشرة في تاريخه.

وجاء الفوز بعد تغلبه على الصربي نوفاك دجوكوفيتش في المباراة النهائية للبطولة والتي أقيمت على الملعب الرئيسي واستمرت حوالي 3 ساعات.

وانتهت بفوز نادال على دجوكوفيتش بمجموعتين لمجموعة، بنتيجة (7-5)، (1-6)، (3-6).

وكان اللاعبان قد التقيا من قبل في 56 مرة، فاز فيهم دجوكوفيتش في 29 مباراة، وتلقى الخسارة في 27 على يد نادال.

أما بالحديث عن بطولة روما، نجد أن نادال يتفوق على نظيره الصربي بالفوز في روما بـ5 انتصارات مقابل 3 هزائم.

كما التقى الثنائي في نهاية هذه البطولة 5 مرات من قبل، نجح نادال في حسم 3 مباريات لصالحه، بينما فاز دجوكوفيتش بمباراتين فقط.

أما عن عمومي النهائيات فنجد أنها انحازت لصالح الصربي بالفوز في 16 مواجهة مقابل الخسارة في 10.