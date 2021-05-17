بنسبة 99 بالمئة.. كومان خارج برشلونة.. وتشافي البديل

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن نجم برشلونة السابق، والمدرب الحالي لفريق السد القطري، تشافي هرنانديز، يقترب من تولي مسئولية تدريب الفريق الكتالوني الموسم المقبل، خلفاً للهولندي رونالد كومان.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية إن إدارة نادي برشلونة استقرت على رحيل كومان الصيف، وتعيين تشافي بدلاً منه لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة برشلونة، برئاسة خوان لابورتا، تحرز تقدماً في المفاوضات مع تشافي، الذي يصل اليوم الإثنين إلى كتالونيا لقضاء عطلته الصيفية.

وأكدت أنه حال توصل لابورتا لاتفاق مع تشافي، فستتم إقالة المدرب الهولندي.

ويستمر عقد تشافي (41 عاماً) مع السد القطري حتى 2023، لكنه يتضمن إمكانية فسخه حال تلقيه عرضاً من برشلونة لقيادته في المرحلة المقبلة.

يشار إلى أن موسم كومان الأول مع برشلونة شهد تتويجه بكأس الملك، لكن أيضاً توديع مبكر لدوري الأبطال الأوروبي من دور الـ16 أمام باريس سان جيرمان، وأداء متخبط في "الليجا"، ليحل ثالثاً، ويفقد آماله في التتويج بها بعد فشله في الفوز خلال آخر ثلاث جولات.