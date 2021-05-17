شكرا لقرائتكم خبر عن حميد أحداد مهدد بالغياب عن الزمالك أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح المغربي حميد أحداد، لاعب الزمالك، مهدداً بالغياب عن مباراة فريقه المقبلة أمام طلائع الجيش المقرر لها الخميس المقبل فى الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، والتى ستقام باستاد القاهرة الدولي.

وتعرض حميد أحداد للإصابة بالتواء فى القدم خلال مباراة الزمالك وإنبي، التى أقيمت مساء الجمعة بالدوري وحسمها الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفضل الجهازان الطبي والفني بنادى الزمالك عدم استكمال حميد أحداد لمباراة إنبي حتى لا تتفاقم إصابته، حيث شارك فى المباراة بالدقيقة 76 بدلا من التونسي سيف الدين الجزيرى، ولكن خرج بالدقيقة 89 متأثرا بإصابته ليلعب 13 دقيقة فقط قبل مغادرة الملعب.

ويخضع حميد أحداد لكشف طبي جديد على هامش المران الجماعي غدا، الثلاثاء، وبناءً عليه سيتم تحديد برنامج علاجي للمهاجم المغربي للتعافي من الإصابة والمشاركة فى التدريبات المقبلة بشكل طبيعي.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء استعدادا للقاء طلائع الجيش الخميس المقبل ضمن الأسبوع الـ 23 لمسابقة الدوري بإستاد القاهرة.

وأكد الجهاز الإداري لفريق الزمالك أنه لا توجد غيابات في صفوف الفريق عن مباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز بسبب الإيقافات، حيث أوضح الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق أن البطاقة الصفراء التي حصل عليها محمد عبد الشافي أمام إنبي هي الثانية له في الموسم الحالي.