شكرا لقرائتكم خبر عن ستانلي مرشح للعودة لصفوف الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشح أحد وكلاء اللاعبين النيجيرى ستانلى، مهاجم الزمالك السابق والقادسية السعودى الحالى، للعودة للقلعة البيضاء فى الفترة المقبلة، وعرض اسمه على مسئولى النادى.

ويضع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، مركز المهاجم الصريح فى أولويات الصفقات المطلوبة بالقلعة البيضاء خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وتواجد ستانلى فى صفوف الزمالك فى فترة سابقة على سبيل الإعارة، لكنه رحل بسبب خلاف بين النادى الأبيض وناديه الأصلى وادى دجلة حول قيمة إتمام الصفقة بشكل نهائى لينضم بعدها للقادسية السعودى، ومنه ينتقل للدورى الإماراتى على سبيل الإعارة لنادى عجمان، قبل العودة للقادسية مرة أخري.

ومن المنتظر أن يعرض مسئولو الزمالك كافة اللاعبين المرشحين للانتقال للفريق الكروي على الفرنسي كارتيرون لاختيار أفضل العناصر قبل الدخول في مفاوضات رسمية لإتمام الصفقات.

ولعب ستانلى لأندية بايلسا يونايتد وهارتلاند وأتليتيكو باليرس وسيليما واندريرز فى نيجيريا، ثم انتقل إلى نادى وادى دجلة فى مصر ومنه إلى الزمالك على سبيل الإعارة، قبل أن ينتقل إلى القادسية السعودى.

وعلى المستوى الدولى لعب ستانلى، مع منتخب نسور نيجيريا تحت سن 20 عامًا ثلاث مباريات في بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 20 سنة 2009.

وسجل ستانلى، هدف فوز الزمالك، على نظيره صن داونز الجنوب إفريقى، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا عام 2016، ولكن هذا الهدف لم يكن كافيا لفوز الزمالك باللقب القارى، حيث منى أبناء ميت عقبة، بهزيمة ثقيلة بنتيجة 3-صفر أمام صن داونز صاحب الأرض فى ذهاب الدور النهائى لدورى أبطال أفريقيا، وتقدم الليبيرى أنطونى لافور بهدف لصن داونز فى الدقيقة 31 وأضاف تيبوجو لينجرمان الهدف الثانى بعد تسع دقائق، بعدما أرسل كرة عرضية عالية أخطأ الحارس أحمد الشناوى تقديرها لتسقط فى المرمى، وسجل إسلام جمال مدافع الزمالك الهدف الثالث لأصحاب الأرض بالخطأ فى مرماه بعد دقيقة واحدة من انطلاق الشوط الثانى.