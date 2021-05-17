شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعترف بمفاوضات أندية الدوري مع على ماهر ويكشف مصير عمر عبد الواحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادى المصري، عن وجود مفاوضات من الكثير من أندية الدورى مع على ماهر المدير الفنى للفريق البورسعيدى، وقال حلبية فى تصريحات لبرنامج "اللعبة الحلوة" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، ضغط المباريات أثر بالتأكيد على مستوى الفريق، ولكن لدينا ثقة كبيرة فى رجالنا، ولم نناقش مع على ماهر مسألة رحيله عن النادى ولكن هناك أندية كثيرة تتفاوض معه، وهو معنا لنهاية الموسم ونحن متمسكون ببقائه، الفترة المقبلة سنحسم التجديد لعمر كمال عبد الواحد.

وأضاف حلبية، على ماهر يبذل مجهودا غير طبيعى مع اللاعبين، لدرجة أننا نتواصل معه فى أى وقت نجده فى محاضرات سواء مع لاعب بمفرده أو مع الفريق، نساند التحكيم بشكل غير طبيعي، ولكن لدينا أزمة لا نستطيع استيعابها ولا نعرف سببه،ا هل هى من الحكم أم الفار، فى هدف الأهلى لم أرها هدفاً إطلاقاً ورأيتها فى اليوم التالى لمسة يد، وفى مباراة المحلة الهدف الثانى لكسادى كاسونجو لا نعرف أسباب إلغائه، نحن مع الفار ونؤيد قرارات الحكام المصريين ولكن يجب إصلاح الأخطاء.

وتابع عضو مجلس إدارة للمصرى، "أرسلنا للجهات المسئولة بخصوص المعلقين، لأن أحياناً المعلق يخرج عن أجواء المباراة كأنه يعلق على مباراة أخرى، وأحياناً لا يمنحنا حقنا رغم استحواذ الفريق على المباراة يشيد بالفريق الآخر".

ويحتل النادى المصرى المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 36 نقطة، بعدما فاز الفريق البورسعيدى فى 9 مباريات وتعادل فى مثلهم وتلقى الهزيمة فى 4 لقاءات أخرى.